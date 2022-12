I Jalisse da Fiorello sotto la pioggia (e Bruno Vespa regge l'ombrello)

I Jalisse non vanno a Sanremo ma sono stati invitati da Fiorelli nel suo Viva Rai2!, il morning show di grande successo su Rai 2. Dapprima sono stati protagonisti della gag in apertura di puntata, poi hanno cantato sotto la pioggia - con Bruno Vespa a reggere l'ombrello - il loro nuovo singolo e infine si sono esibiti nel glass box con l’immortale Fiumi di parole. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci si è esibito per strada in Noi l’unica salvezza sotto la pioggia. Probabilmente le condizioni meteorologiche non lo permettevano, ma finora gli ospiti musicali hanno avuto la possibilità di cantare sul terrazzino, da Annalisa ad Antonino passando per Noemi. I Jalisse però non si sono bagnati perché a sorreggere l’ombrello c’era Bruno Vespa, anche lui ospite di Viva Rai2! per presentare il suo nuovo libro. Il giornalista ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la gag: “Non li vedevo da 25 anni: io nel ’97 quando vinsero conducevo il Dopofestival. A condurre Sanremo c’era Mike Bongiorno”. Drusian e Ricci, coppia anche nella vita, hanno intonato naturalmente in chiusura di puntata Fiumi di parole, con la cantante che incredibilmente non si era accorta che la base era partita dal ritornello.