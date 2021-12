I luoghi di Santa Lucia, da Siracusa a Venezia. VIDEO

Siracusa - 13 dicembre, Santa Lucia. La tradizione di fede e di preghiera a questa santa attraversa tutta l’Italia. Luogo d’origine è Siracusa, dove, ai tempi dell’imperatore Diocleziano, Lucia nacque e trovò il martirio, ma è Venezia che ne conserva i resti da molti secoli.

Lucia è però una santa importante anche per la tradizione popolare: protegge la vista e a lei si rivolgevano gli emigranti in partenza da Napoli, tanto da essere ricordata in canzoni celeberrime. E’ santa Lucia che, accompagnata da un asinello, porta i regali ai bambini di una larga zona del Nord Italia.

“I luoghi di Santa Lucia: percorsi d'arte e spettacolarità barocca” è il video realizzato dal Centro Internazionale di studi sul Barocco e e realizzato in collaborazione con la Scuola di Architettura dell'Università di Catania. Il cortometraggio è stato presentato al Museo Paolo Orsi all’interno del ciclo di seminari “Siracusa città di luce”. Un corto nei luoghi di Santa Lucia nel mondo che ricorda come il culto della Santa è antico e assai radicato (video da Facebook/Centro Internazionale di studi sul Barocco).