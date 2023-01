I Maneskin si sono sposati, promessa mantenuta: il lancio di “Rush!” in abito bianco

Per promuovere l’uscita del loro nuovo album, Rush, i Maneskin hanno organizzato (con la collaborazione di Spotify) un doppio matrimonio a sorpresa, un "matrimonio a 4" che ha visto unirsi a nozze i quattro componenti della band. Alla cerimonia hanno partecipato alcuni ospiti vip.







Il matrimonio dei Maneskin

I fan dei Maneskin non attendevano altro e non sono stati di certo delusi. Sui social era comparsa una locandina di Spotify, che mostrava la band in versione decorazione di una gigantesca torta nuziale: “I Maneskin si sposeranno in un lampo (rush) il 19 gennaio 2023”.

Alla fine è successo, con tutti e quattro i membri della band vestiti di bianco. Per distinguere sposi e spose ci si è affidati agli accessori, con Victoria ed Ethan arricchiti dal velo tradizionale e un bouquet di rose rosse.



Come preannunciato nei giorni scorsi con tanto di partecipazioni ufficiali (mostrate tramite stories dagli invitati al loro matrimonio) i 4 componenti dei Maneskin, rigorosamente vestiti di bianco, si sono uniti in matrimonio. La cerimonia, che è stata officiata dall’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, non ha alcuna valenza ufficiale ma è servito per il lancio del loro nuovo disco, Rush, uscito il 20 gennaio 2023.



I Maneskin si sono sposati "matrimonio a 4", i dettagli

Tutto organizzato da Spotify Global, che ha invitato al matrimonio dei Maneskin un gran numero di VIP, da Paolo Sorrentino a Baz Luhrmann, fino a Elisa, che hanno tirato del riso nero ai novelli sposi.

I presenti hanno ricevuto un foglio con indicati tutti i dettagli della cerimonia, comprese le frasi pronunciate dall’officiante Alessandro Michele sposi: “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio, promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?”. Impossibile non sugellare il tutto con abbracci e baci, con tanti sorrisi e, ovviamente, un’enorme torta nuziale.

All’evento hanno preso parte alcuni ospiti vip, tra cui Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, Dybala, Sabrina Impacciatore, il regista Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre e Floria Sigismondi.



La cerimonia si è svolta come se fosse un matrimonio vero e proprio e i 4 musicisti sono arrivati a bordo di una limousine indossando abiti bianchi e portando con sé degli splendidi bouquet di fiori rosse. Dopo il “sì” i quattro si sono scambiati dei baci appassionati sulle labbra e a seguire hanno potuto festeggiare con gli ospiti presenti all’evento, che non hanno mancato di documentare il tutto attraverso i social. I fan, colpiti dall’originalità dell’evento, hanno fatto come sempre i complimenti alla band e non vedono l’ora di saperne di più sul loro nuovo disco.