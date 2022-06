I mari italiani sempre più caldi

I mari italiani sono in balia di un'ondata di calore. E' quanto emerge da un monitoraggio del Centro Mediterraneo sul Cambiamento Climatico, che sottolinea come le temperature delle acque nel mar Ligure e del golfo di Taranto siano 5 gradi più alte della media del periodo. L'anomalia interessa ampi settori del Mediterraneo occidentale e centrale. Per quanto riguarda l'Italia, i primi segnali risalgono addirittura all'inizio di maggio. Infatti il 10 maggio le temperature del mare erano già 4°C sopra la norma del periodo 1985-2005, con picchi in superficie anche di 23 gradi.