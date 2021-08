I Maya sapevano tutto, ecco la verità sulla statua col codice QR

Forse se scriviamo che la Terra è rotonda, anzi, è una palla che gira attorno a se stessa e poi giro, giro tondo attorno al sole, non ci crederebbero.

Ma alla bufala della statua messicana con codice QR plasmato subito dopo la nascita di Cristo, ci stanno abboccando tutti come pesci in bolla di vetro in attesa del mangime.

Siamo veramente al delirio.

La foto che circolerebbe in queste ore e che ritrae una statuetta artigianale, venduta sulle bancarelle messicane, ha sulla base un codice QR. Per il popolo laureato sui social network sarebbe la prova provata del misfatto: “I Maya sapevano già del COVID”, è un “gomblotto”!

Solo che la foto è vecchia almeno di dieci anni e il codice QR rimanda a un negozio di elettronica.

Negozio di elettronica, vi rendete conto?

Il problema, invece, rimane sempre serio.

Le bufale per rafforzare i convincimenti dei NoVax sono tante e pericolose. Ci sono molti ragazzini che infettano i canali Telegram con produzioni di vere assurdità, video manipolati, foto montaggi che occorre controllare. Anche perché il pubblico che riceve le immaginette delle statue degli UFO, prodotte dai Maya, non sempre riesce a districarsi tra serio, faceto, verosimiglianza, falso e realtà.

Ma qui abbiamo raggiunto forse la vetta.

Niente, i complotti possono aspettare.