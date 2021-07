I neonati siciliani rischiano il 50% in più di morire rispetto al Nord

Ragusa - I neonati che nascono e risiedono al Sud hanno un rischio di morire, nel primo anno di vita, del 50% più alto rispetto ai coetanei del Nord: la tremenda disparità statistica regionale è fotografata dalla relazione presentata oggi dalla Società Italiana di Pediatria, in base ai dati Istat degli ultimi anni. Solo nel 2018, se il Mezzogiorno avesse avuto lo stesso tasso di mortalità infantile del Settentrione, sarebbero sopravvissuti 200 bimbi. Quell’anno si sono avuti 1266 decessi nel primo anno e la mortalità neonatale è stata del 2,01 per 1000 nati vivi.

Ma se nella media nazionale la mortalità infantile cala costantemente, portando l'Italia ai livelli più bassi del mondo, cresce la forbice dentro il Paese in Sicilia, Calabria e Campania - nell'ordine - i tassi di decesso più elevati. Nel periodo 2006-2018 al Sud, dove si sono avuti il 35,7% di tutti i nati, i decessi neonatali e infantili sono stati rispettivamente il 48% e il 45% rispetto a quelli avvenuti in Italia. E le differenze diventano ancora più evidenti per i figli di genitori stranieri che risiedono al Sud (+100%). Numeri che seguono quelli della migrazione sanitaria: un bambino meridionale ha un rischio del 70% più elevato rispetto a un coetaneo del centronord di dover migrare in altre regioni per curarsi, soprattutto quando si considerano i ricoveri ad alta complessità.