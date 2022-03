I pani di Santa Croce della signora Maria conquistano i social

Santa Croce Camerina – Evviva la signora Maria Piazza e i suoi pani per le cene di San Giuseppe: eccoli in alcune scatti diffusi su Facebook dalla pagina social “Sicilio”. In tanti conoscono personalmente la cuoca, custode delle antiche ricette culinarie della tradizione gastronomica ragusana e siciliana.

In qualche giorno il post ha raccolto centinaia di like e condivisioni. Abbiamo parlato più volte su Ragusanews della preparazione del pane votivo, o “pulitu”, in occasione della festa del 19 marzo, a forma di ghirlanda o a grappolo d’uva.