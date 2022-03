I “Pornazzi” a puntate di Melissa P. formato podcast

Catania - La catanese Melissa Panarello, in arte Melissa P. (foto), torna con una nuova serie podcast di Storielibere.fm intitolata “Pornazzi”, per raccontare la storia del genere porno in ogni sua forma, compresa quella virtuale. “Dai tempi delle scimmie ai tempi nostri”, Com’è nato e qual è la ragione del suo successo planetario? Quali sono i divi e i gusti del pubblico?

Risponderà la scrittrice oggi 36enne, che a 17 anni divenne famosa in tutto il mondo con il best seller “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire”: 3 milioni di copie in oltre 42 paesi, da cui è stato tratto pure un film. “Volevo ricominciare a divertirmi e perciò sono andata di porno”, spiega Melissa. La prima puntata è dedicata nientemeno che alla Venere di Milo conservata al Louvre.