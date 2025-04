I posti davanti al mare, a Sampieri

Scicli - La camminata che dal moletto conduce al cosiddetto "pozzo della zia Vanna" è uno dei luoghi più poetici di Sampieri. Lì esiste da sempre una panchina ambitissima dove gli animi più solitari e delicati sono soliti sostare per osservare il mare e perdersi.

Due artisti modicani, Gabriella e Andrea, che nelle scorse settimane avevano curato e manutenuto quella panchina, hanno avuto ora l'idea di realizzarne un'altra, sempre in legno, con una piccola fioriera, per moltiplicare le occasioni di poesia. Il pubblico degli amanti del golfo di Sampieri ha gradito. Le foto in gallery.