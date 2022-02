I ragazzi del Cataudella ripuliscono Scicli VIDEO

Scicli - Lezione all’aperto di educazione civica e ambientalista per gli studenti dell'Istituto secondario superiore Quintino Cataudella di Scicli, che si sono messi a ripulire la città: "A volte si parla male dei giovani, non tutti sono uguali - scrive la signora Enza Ferro, che ha girato il breve video -, questi ragazzi hanno raccolto la spazzatura che molti incivili lasciano in strada: facciamo i complimenti a questi ragazzi e alla loro scuola". Anche questa è istruzione: la redazione di Ragusanews si associa al plauso.