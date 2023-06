I regolamenti italiani sul gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo in Italia è regolamentato da una serie di leggi che stabiliscono le forme di gioco legali e illegali. La legge italiana vieta qualsiasi attività di gioco d'azzardo, ma ne consente alcune forme fisiche e digitali, quali il lotto, le scommesse sportive, i casinò e le slot machine.

La tutela dei consumatori nel gambling online

A partire dal Decreto Legge n.18/2020, proseguendo con il Decreto Dignità del 2018 e le successive linee guida AGCOM del 2019, il gambling online è stato regolato per garantire la tutela dei consumatori. La normativa prevede che i siti di gioco d'azzardo siano autorizzati e controllati da un ente di vigilanza indipendente, ovvero l'ADM e che debbano fornire informazioni chiare sulla loro attività.

Parallelamente alla normativa, si sono sviluppati strumenti di supporto online per i giocatori, quali siti di comparazione e piattaforme informative, dove reperire informazioni utili per scegliere un sito di gioco affidabile. Un esempio di tale attività è Casino Mania recensione, in cui vengono raccolti i dati più importanti su un determinato casinò online come licenza, giochi disponibili, funzionalità ed eventuali bonus.

Come funziona il Regolamento italiano sul gioco d'azzardo

Il regolamento italiano sul gioco d'azzardo prevede che la gestione di tali giochi sia affidata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la quale si occupa di garantire che siano rispettati gli interessi dell'Erario e la tutela dei consumatori. L'amministrazione stabilisce regole per la concessione delle licenze, requisiti per i concessionari e modalità di controllo dell'attività. Inoltre, definisce responsabilità e sanzioni per operatori e fornitori dei servizi.

La legge prevede anche misure volte a prevenire il riciclaggio del denaro e la frode finanziaria, stabilendo che tutti i giochi d'azzardo devono essere sottoposti alla rigorosa verifica da parte delle autorità competenti prima di essere messi in commercio. Infine, si impone a tutti gli operatori del settore di adottare misure volte a proteggere i minori dall'accesso a questo tipo di attività.

Il quadro legale sui giochi d'azzardo

La legislazione italiana sui giochi d'azzardo è stata introdotta nel 2006 con l'obiettivo di regolamentare il settore e prevenire le frodi, ma nel corso degli anni ha subito numerose modifiche a causa degli interventi attuati dal legislatore per contrastare il gioco illegale.

Alcune delle disposizioni di riferimento rientrano nel Codice Civile, negli articoli 1933-1935 che disciplinano il pagamento delle vincite. Altre appartengono al Codice Penale, come gli articoli 718-123 che regolano le sanzioni per gli inadempienti. Ulteriore fonte importante è il Testo Unico della Pubblica Sicurezza (TULPS) che regola il sistema di concessioni e autorizzazioni.