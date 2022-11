L’inverno si avvicina e voi state già rabbrividendo non solo all’idea del freddo in arrivo, ma anche al pensiero di quanto vi costerà mantenere calda la vostra casa? Ecco una serie di consigli e di rimedi naturali per risparmiare sulla bolletta

A mano a mano che ci stabiliamo in autunno e ci avviciniamo ai mesi invernali, le mutevoli condizioni meteorologiche possono causare danni alle nostre case. Ora è il momento perfetto per iniziare a pensare alla manutenzione della tua casa e per prepararti al freddo.

Scoprite i rimedi naturali per risparmiare sulla bolletta: evitate gli spifferi e usate tende doppie e tappeti.

I rimedi naturali per risparmiare sulla bolletta, di seguito i più comuni a cui magari non avete mai pensato

1 Installate un termostato programmabile

Con questo stratagemma potete aumentare l’efficienza energetica della vostra abitazione: invece di modificare il termostato quando uscite e rientrate a casa, impostate la funzione per la programmazione così da evitare gli sprechi. In linea di massima durante il giorno la temperatura ottimale si aggira intorno ai 18°-20°, mentre di notte sui 15°: quella notturna potrebbe sembrarvi un po’ bassa, ma ricordate che dormire in un ambiente non eccessivamente caldo favorisce un riposo migliore e sembra addirittura che acceleri il metabolismo.

2 Usate le tende

Il calore del sole è gratis, quindi cercate di sfruttarlo il più possibile: durante il giorno cercate di tenere le tende aperte il più possibile, per far entrare luce e riscaldare l’ambiente in modo naturale; quando fa buio, tirate le tende per evitare la dispersione del calore e impedire al freddo di entrare.

3 Liberate lo spazio davanti ai caloriferi

L’idea di scaldarvi seduti sul divano davanti al termosifone può essere allettante, ma così facendo impedite al calore di circolare liberamente in tutta la casa. Lo stesso vale per lo stendibiancheria pieno di vestiti da asciugare e per le tende: lo spazio davanti ai caloriferi accesi deve sempre essere lasciato sgombro.

4 Migliorate l’isolamento

Isolare meglio la vostra casa è sicuramente il consiglio meno economico, ma di sicuro quello che vi permette di risparmiare di più sul lungo periodo. Se il vostro tetto non è isolato correttamente, infatti, rischia di disperdere circa il 25% del calore: un problema risolvibile inserendo uno strato isolante, che vi consentirà un taglio sulle bollette di quasi 200€ all’anno.

5 Chiudete le porte

Poiché di solito si trascorre più tempo in determinate stanze, un buon consiglio è quello di tenere le porte chiuse. Ad esempio, se lavorate da casa e avete una camera adibita a ufficio, attivate il riscaldamento come di consueto, ma tenete le porte chiuse: non avendo vie di fuga il caldo rimarrà all’interno più a lungo. Se abitate in un open space, potete provare ad arginare la dispersione di calore con dei pannelli divisori per interni.

6 Mettetevi ai fornelli

Quando si dice prendere due piccioni con una fava: dedicatevi alla preparazione di manicaretti elaborati e che possibilmente richiedano l’uso del forno. In questo modo non solo avrete preparato un pranzo gustoso, ma avrete anche un ambiente caldo in cucina e nelle stanze adiacenti.

7 Copritevi di più

Sembra un consiglio banale, ma in realtà è la chiave per avere la giusta temperatura senza sprechi: indossate un maglione pesante, aggiungete una coperta sul letto e se serve bevete spesso bevande calde. In questo modo riuscirete a sopravvivere senza problemi ai 2° in meno che avete impostato sul termostato nel tentativo di risparmiare!

I rimedi natirali per risparmiare sulla bolletta

Preparatevi all'inverno: come tenere la casa calda senza spendere una fortuna , seguite questi facili rimedi naturali

Ispezione degli alberi

Controlla la tua proprietà per eventuali rami che crescono sopra casa, garage, vialetto o linee elettriche. Quelli potrebbero causare gravi danni durante una tempesta

- Taglia le piante perenni

Le piante perenni sono piante che perdono le foglie ogni anno. E anche se va bene mantenerne alcune in inverno, la maggior parte ha bisogno di una rifinitura. Renderà il tuo giardino più ordinato ed eliminerà potenziali insetti dannosi.

- Irrigatori

Se si dispone di un sistema di irrigazione all'aperto, rimuovere l'acqua residua prima del primo congelamento. In questo modo eviterai che l'acqua si congeli e danneggi i tubi.

- Pulisci le grondaie

Se le grondaie sono intasate di foglie, i detriti potrebbero congelarsi in una grande massa ghiacciata e danneggiare il tetto. Assicurati di pulirle.

- Pacciamatura aiuole

Prima che arrivi il freddo, aggiungi uno strato di pacciamatura di legno duro a tutte le tue aiuole. Fungerà da isolamento. Senza di essa, le radici potrebbero danneggiarsi e le piante potrebbero morire.

- Isolare i tubi

L'isolamento dei tubi può ridurre la perdita di riscaldamento e anche impedire che scoppino. Questo è particolarmente vero per i tubi a vista che corrono lungo una parete o un'area non riscaldata.

- Controlla i tubi

Con l'arrivo del freddo, l'acqua all'interno può congelare e causare la rottura dei tubi. Questo è particolarmente vero quando le temperature scendono al di sotto dello zero. Presta attenzione a eventuali crepe che potrebbero apparire sulle pareti esterne, che potrebbero far penetrare l'aria fredda nei tubi.

Impedisci il congelamento delle serrature

Potresti aver avuto questo problema se vivi in un clima super freddo. Spruzza un po' di lubrificante in polvere di grafite in ciascuna serratura della porta e gira la chiave nella serratura. La polvere lubrifica i perni all'interno della serratura per evitare che si attacchino

Ora che sapete come affrontare l’inverno senza temere né il freddo né l’arrivo della bolletta non vi resta che mettere in pratica in nostri suggerimenti!