I successi digitali del lockdown: da Zoom a Netflix

Che il 2020 sia stato e continui tutt'ora ad essere un anno decisamente particolare, è cosa oramai nota a tutti. Probabilmente se qualcuno nel 2019 avesse predetto quello che sta succedendo, sicuramente non sarebbe stato preso sul serio. La nostra quotidianità è stata stravolta, e non esiste settore che non sia stato toccato dal cambiamento apportato dal Coronavirus. E anche se indirettamente, internet non è esente da questa regola. Non tutto il male viene però per nuocere, e alcune aziende hanno visto crescere i loro fatturati: da Zoom a Netflix, i veri numeri della pandemia.

Internet e boom lockdown: non cala il traffico di rete

Come facilmente intuibile, il periodo del lockdown è stato oggetto di un vero e proprio assalto al web da milioni di persone. D'altronde la noia in quei giorni era tanta, quindi oltre ad improvvisarsi chef e impastare pizze di ogni tipo, per molti individui internet ha rappresentato l'unica valvola di sfogo possibile. Alcune persone non hanno perso occasione per guardare in streaming intere stagioni delle loro serie TV preferite.

Altre invece hanno impiegato attivamente il loro tempo seguendo corsi di ogni tipo. Poi ci sono stati quegli utenti che invece hanno preferito giocare con uno dei nuovi casino online aams, oppure a Fortnite, che nel solo mese di maggio ha totalizzato 350 milioni di giocatori unici. Insomma, con il senno di poi possiamo tranquillamente affermare che in quei mesi il web ha rappresentato una vera e propria ancora di salvezza.

Tra l'altro, per venire incontro alle mutate esigenze, tutti i principali operatori telefonici mobili hanno lanciato particolari promozioni che permettevano di incrementare la quantità di traffico internet disponibile. Ma ora che il lockdown è alle spalle, speriamo definitivamente, internet sta sorprendendo nuovamente, perché il boom del traffico di rete non accenna a sgonfiarsi.

La decrescita infatti, è stata davvero minima, perché grazie grazie al fenomeno di quei mesi si sono maggiormente comprese le potenzialità del web, e tornare indietro probabilmente non è più possibile. Basti pensare ad esempio come sia calata per molte persone la diffidenza verso gli acquisti online, oppure come sia aumentata la consapevolezza dei benefici dello smart working.

Internet e i successi del lockdown

Internet durante i mesi del lockdown ha permesso a milioni di persone di sentirsi più vicine ai loro affetti. Per tante altre ha rappresentato l'unico modo possibile per proseguire le loro attività lavorative e scolastiche. In questo contesto, a beneficiarne sono state alcune applicazioni che permettono gli oramai famosi meeting online. Una su tutte è stata Zoom Cloud Meeting.

L'app di videocall californiana ha triplicato i fatturati nei primi mesi dell'anno. Ma il periodo di quarantena ha decretato molti altri successi, come quello delle piattaforme di contenuti in streaming. In quel breve periodo infatti, Netflix ha totalizzato 16 nuovi milioni di abbonati in tutto il globo. Un vero e proprio record, un obiettivo che avrebbe richiesto un periodo decisamente più lungo per essere portato a termine.

Ma la nuova "normalità" digitale ha cambiato anche le abitudini di acquisto delle persone. Il commercio online viveva già un buon momento negli ultimi anni, ma l'evolversi della pandemia gli ha permesso letteralmente di decollare. Fino a non molto tempo fa, a dominare il mercato erano tecnologia, abbigliamento, calzature e moda in generale. Ma il lockdown ha cambiato tutto. I protagonisti sono stati i beni essenziali: +200%.

Di riflesso a quello degli e-commerce è cresciuto anche il settore delle carte prepagate. Utili per gli acquisti online, altrettanto utili per evitare i tipici passaggi di mano del denaro tradizionale nei negozi terrestri. Ad ogni modo, le ricaricabili hanno goduto di un aumento delle transazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 13,3%. Parliamo di una movimentazione totale di circa 21 miliardi di euro.