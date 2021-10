I “tappabuchi” autorizzati, a Siracusa funziona così VIDEO

Siracusa – L’iniziativa è certamente lodevole, tuttavia non si riesce a capire in che modo un gruppo di residenti autocostituitisi in un comitato denominato "Tappami", siano stati "autorizzati" - come sostengono - a tappare le buche delle strade cittadine per conto del Comune.

“Ma il sindaco ha detto ok a sistemarvi le strade da soli?” chiede un utente commentando il post in cui - in mezzo alla carreggiata, senza segnaletica e in maniera tutt’altro che sicura - un volontario sistema un tratto di asfalto in via Cuma. Evidentemente dev’essere proprio così visto che l'associazione mette sui social nome e cognome del referente con tanto di Iban, Paypal e colletta su Gofund.me.