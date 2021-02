I vantaggi di internet: per privati e aziende

Internet si è sempre dimostrata una risorsa molto importante per la nostra società. Ed è stato così sin dal primo giorno in cui è stata stabilita la prima connessione internet, ormai diversi anni fa.

Col passare degli anni, però, il web ha assunto una posizione sempre più importante all’interno della nostra società, diventando col tempo a dir poco indispensabile sia per quanto riguarda l’utilizzo privato che per l’utilizzo lavorativo ed aziendale.

Internet per i privati

Internet per quanto riguarda l’utilizzo per i privati è innanzitutto una risorsa fondamentale dal punto di vista dello svago. Su internet possiamo trovare i passatempo che più ci piacciono e con i quali decidiamo di svagarci un po’ dopo una lunga giornata lavorativa. Pensiamo ad esempio al fenomeno delle Serie Tv in streaming, oppure ai giochi con il bingo online ed agli immancabili social network. Le piattaforme più famose come Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok ci permettono di “girare il mondo” in pochi minuti e di confrontarci con utenti da qualsiasi angolo del globo.

Ma non è tutto: su internet possiamo organizzare e prenotare i viaggi che intendiamo intraprendere, oppure possiamo imparare a cucinare, ad investire i nostri risparmi oppure possiamo imparare una nuova lingua. Internet, dunque, dal punto di vista privato è diventato uno strumento imprescindibile.

Negli ultimi anni la rete è diventata anche molto utile nella gestione dei vari dispositivi casalinghi. Grazie ai sistemi di smart home, infatti, possiamo controllare tutti i device connessi alla rete presenti nella nostra abitazione utilizzando semplicemente il nostro smartphone. Un vantaggio davvero notevole rispetto al passato, anche da un punto di vista del risparmio energetico.

Internet per le aziende

Dal punto di vista aziendale internet è stata – se possibile – ancor più rivoluzionaria. Pensiamo ad esempio alla possibilità di lavorare in smart working per i dipendenti pubblici e privati. Una possibilità sempre più apprezzata che stando agli ultimi studi di settore migliora la produttività e riduce i livelli di stress nei lavoratori.

Ma la rete si rivela molto utile anche da un punto di vista di risparmio di tempo. Grazie alle varie applicazioni tecnologiche, infatti, i vari comparti aziendali possono usufruire di sistemi tecnologici in grado di migliorare, velocizzare e semplificare il lavoro. Pensiamo ai programmi gestionali diventati ormai indispensabili all’interno di un’azienda. Oppure a concetti semplici ma allo stesso tempo utilissimi come le e-mail, la Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale. Concetti nuovi che semplificano il lavoro dei professionisti e delle aziende e che consentono di ottenere un risparmio di tempo non indifferente.

In ultima analisi dal punto di vista lavorativo internet ha dato vita a numerose nuove professioni che prima non esistevano. Basti pensare a figure come il Social Media Manager, il Copywriter e così via. Figure indispensabili in ogni genere di azienda e che col tempo hanno trovato terreno fertile all’interno del mercato del lavoro.