I voli da Comiso e per Comiso il 18 luglio

Comiso - Pubblichiamo qui in basso tutti i voli dall'aeroporto di Comiso e per l'aeroporto di Comiso nella giornata di oggi 18 luglio 2023. L'aeroscalo ibleo funge da aeroporto di backup dopo l'incendio all'aeroporto di Catania.

La società di gestione dell'Aeroporto di Catania comunica intanto che, verificate le condizioni tecniche per un riavvio delle attività di volo e in accordo con Enac ed Enav, da stasera l’aeroporto è nuovamente operativo con due arrivi l'ora operati dal terminal C. Seguiranno info sui voli che saranno operati. I passeggeri sono comunque invitati a rivolgersi alle compagnie aeree per avere informazioni in merito.