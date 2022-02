Iacchetti ha il Covid, Friscia e Lipari tornano a "Striscia"

Palermo - Non si vedevano al bancone di Striscia la notizia dall'11 dicembre: Friscia e Lipari sono tornati ieri sera per sostituire Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dopo che quest'ultimo è risultato positivo al Covid ("grazie ai vaccini sto bene" ha rassicurato gli ascoltatori). "Quando il paese è in difficoltà chiama i siciliani, com'è successo a Mattarella al Quirinale e a Fiorello a Sanremo - scherza Lipari -. Ficarra e Picone erano impegnati e hanno pensato a noi. Stavo giocando alla play station e avevo in sottofondo Sanremo. Mi sono catapultato a Milano e ho portato il sole: il meteo è coordinato con gli spostamenti dei siciliani".

Anche Friscia era a Palermo: "Stavo appena entrando a casa e mi hanno telefonato da Striscia. Nessun problema, dove c'è Covid interveniamo noi. Ora siamo in mano ai tamponi". La coppia di comici resterà alla conduzione del tg di Antonio Ricci almeno fino a sabato, poi dipende da quando Iacchetti si negativizzerà. "L'importante è che Iaccheti stia bene - dice Friscia -. Al momento è asintomatico, fa la cyclette ed è in forma".