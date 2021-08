Ibla, guida turistica costretta a vergognarsi coi visitatori VIDEO

Ragusa – “Tutto bene a Ibla, un po' meno salendo verso corso Italia, ma ci sta per carità (forse)...”. Comincia così la denuncia, e la mattinata, del ragusano Piero Borrometti, guida turistica: costretto all’imbarazzo con i propri clienti di fronte ai rifiuti lasciati a terra da concittadini e, molto probabilmente, anche da altri turisti incivili. “Arrivati presso la bellissima chiesa dell'Ecce Homo - continua -.mi si presenta questa situazione: spazzatura ovunque! Sapete, per me che faccio questo per lavoro è stato un duro colpo, mi è caduta la faccia a terra, si la faccia, perché quando fai questo mestiere è questa che ci metti!”.

“Detto questo - conclude Piero -, vorrei solo informare chi di competenza che la prossima volta che trovo tutta questa situazione prendo i miei gentili turisti e li porto direttamente presso il Comune, così che la faccia la perdete voi!”. Raccogliamo la video segnalazione, sperando che arrivi ai responsabili e invitando i nostri lettori a scriverci e documentarci sempre con foto e video le situazioni di disagio e disservizio.