Ibla? Vuol dire Buskers

Ragusa - Tra le meraviglie del barocco e le stradine suggestive di Ragusa Ibla, si è sviluppata la straordinaria 28esima edizione di Ibla Buskers, la festa degli artisti di strada. Con più di 70 spettacoli in tre giorni e decine e decine di artisti provenienti da varie parti del mondo, il festival è tornato ad attirare ancora una volta migliaia di spettatori che, nelle diverse location, si sono sistemati in cerchio per assistere alle varie performance. Boom di presenze sabato e domenica anche grazie ad un clima favorevole che ha attirato migliaia di spettatori da tutta la Sicilia, ma anche da altre parti d'Italia.

Turisti provenienti da lontano, inclusi spagnoli, americani e francesi, hanno affollato le strade di Ragusa Ibla per essere parte di questa magica esperienza. Un aspetto centrale dell’edizione numero 28, è stato il “Focus” dedicato quest’anno al palo cinese, una disciplina in cui forza, concentrazione e arte si fondono per esprimere emozioni. Sono stati Alexandre Duran, Laia Planel Viladrich e Vittorio Catelli a catalizzare l’attenzione per questa disciplina molto particolare.

Tra i progetti speciali grande interesse per il “Flash” che porta insieme vari artisti di discipline diverse a creare una produzione esclusiva che nasce proprio durante i giorni del festival. Protagonisti sono stati Booardih, Sirje Tolonen, Selma Hellman, Lorena Menade e Daniel Lovera Bautista, tra hula hoops, musica, corda volante, cinghie, tessuti aerei. Ieri è stata la giornata conclusiva del festival con un crescendo di spettacoli coinvolgenti, fin da metà pomeriggio, che si sono sviluppati dai giardini iblei alla Palestra di Santa Maria la Nova (da segnalare il duo Kaos con i loro numeri sulla bicicletta e Mr. Dyvinetz con la ruota cyr, da Piazza Duomo a Piazza Marini, quest’ultima riscoperta come luogo di aggregazione. L’edizione 2023 si è conclusa presso l’ex Distretto Militare, con il "Gran Galà dei Saluti" condotto dal direttore artistico Salvo Frasca, con la colonna sonora live di Luigi “Lullo” Mosso e il suo teatro musicale e a cui hanno partecipato tutti gli artisti di questa edizione di Ibla Buskers proponendo ciascuno una riduzione delle proprie esibizioni. Tra loro Rasid Nikolic, maestro delle marionette, il Circo Bipolar, con il suo mix esplosivo di circo e teatro di strada, Andrea Menozzi e il suo teatro fisico, la Barcelona Kino Orchestra con la varietà di stili musicali da tutto il mondo, Damien e le sue storie coinvolgenti, gli acrobati Los Colgados, Mariano Guz e le sue magiche ed enormi bolle di sapone, i divertentissimi Papito e Mr. Jones, gli artisti del Circo Ramingo, la musica di Amir Project e gli straordinari tamburelli del maestro Peppe Leone.

Il festival ha scelto di mettere al centro dei suoi sforzi la rigenerazione urbana del quartiere Fiumicello, noto anche come il quartiere dello Spirito Santo. Questa zona, ricca di storia e di importanza culturale, è il prolungamento naturale del Parco Urbano della Vallata di Santa Domenica di Ragusa Superiore e del corso d'acqua che attraversa la città. Per riportare l'attenzione su questa preziosa area, il festival ha ospitato performance artistiche mozzafiato, installazioni uniche, attività coinvolgenti per i più giovani e spettacoli sorprendenti. In questa zona anche la Kids Circus Zone a cura di Lou See e Pata Tina con laboratori per bambini e ragazzi. Come sempre il festival è promosso dall’associazione Edrisi, guidata da Ciccio Pinna (che con Frasca cura la direzione artistica) e Antonio La Cognata (direzione organizzativa) e da un nutrito team di volontari che si spendono da mesi per l’organizzazione perfetta della manifestazione con il sostegno del Comune di Ragusa e il supporto di vari sponsor privati. Per rendere l'evento ancora più accessibile, il servizio "BuskersBUS" ha offerto corse speciali da e per l'evento, collegando agevolmente Ragusa Superiore con Ragusa Ibla grazie alla collaborazione sinergica con Sais Trasporti che ha facilitato gli spostamenti degli spettatori tramite sette bus navetta.

Interessante e riuscita anche la collaborazione con gli sponsor tecnici della mobilità, Elerent con i monopattini elettrici e Innova Move per le moto elettriche, che hanno permesso i microspostamenti da una parte all’altra del quartiere. Ringraziamenti per il supporto fornito vanno alle forze dell’ordine e alla protezione civile. Per rivivere l'atmosfera magica di Ibla Buskers, foto e video sui canali social e sul sito web ufficiale www.iblabuskers.it