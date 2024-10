Iblea Acque affida l'incarico della comunicazione a maestra di danza

Ragusa - Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico nell’area iblea, non smette di sorprendere.

Questa volta al centro dell’attenzione vi è un incarico per la gestione della comunicazione istituzionale, assegnato a una figura piuttosto insolita per questo tipo di ruolo: una maestra di danza, Eliana Curiali. Il compenso? 6.000 euro più IVA per un incarico di sei mesi, con la possibilità di proroga per altri sei mesi.

L’aggiudicazione è avvenuta con una sola offerta pervenuta, che ha proposto un ribasso di soli 50 euro rispetto all’importo base. Un’asta dal risultato scontato, che ha sollevato perplessità.

Secondo il bando pubblicato sul sito della società il 31 maggio 2024, i requisiti per partecipare erano decisamente ridotti: l’iscrizione al registro della Camera di Commercio e la presentazione di un curriculum vitae. Tre giorni dopo la pubblicazione, con una rapidità sorprendente, l’incarico è stato aggiudicato. I verbali di gara confermano la fretta con cui si è svolta la procedura: la commissione, presieduta da Franco Poidomani, amministratore unico della società e responsabile del procedimento, si è riunita alle 16:30, ma il verbale di aggiudicazione era già stato chiuso alle 16:15, un errore temporale che non è passato inosservato.

Tra le mansioni previste per la beneficiaria dell’incarico vi sono compiti di grande rilevanza per la comunicazione pubblica della società, quali la gestione della comunicazione verso terzi, la redazione di un piano editoriale, la creazione di contenuti per i social media, la realizzazione di video per promuovere le attività della società, e l’attivazione di canali social come Facebook e Instagram.