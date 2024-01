Iblea Acque cerca personale, dirigenti. Peccato li abbia già assunti

Ragusa - Lo scandalo scoppiò nell’agosto scorso quando Ragusanews denunciò la vicenda per cui a fronte di 4 assunzioni a tempo determinato per la durata di 3 anni all’Iblea Acque Spa di Ragusa, fecero domanda solo in 9 candidati. Cinque scartati e 4 assunti.

La notizia scatenò uno scandalo. In discussione finirono le modalità e la tempistica della pubblicazione del bando e della conclusione degli esami. Il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro tra interrogazioni e denunce alla Procura della Repubblica circa la scarsa trasparenza amministrativa degli ati in questione indusse il Comitato per il controllo analogo di Iblea Acque a tornare su suoi passi.

"Quel concorso non garantì trasparenza , quindi era da rifare" fu la conclusione del comitato di controllo dei sindaci iblei. Ma intanto i due funzionari assunti, poi nominati dirigenti dopo qualche settimana, hanno iniziato a lavorare e ad adottare provvedimenti amministrativi in capo alla società. Amen.

Ora Iblea Acque ci riprova. Il 2 gennaio scorso la società amministrata da Franco Poidomani, grand commis della politica ragusana che fa capo al sindaco Cassì, pubblica l’avviso. Stavolta la selezione pubblica è per il conferimento di sei incarichi a contratto, per il periodo di un anno. 2 per i dirigenti e 4 per i responsabili dei servizi, mediante la costituzione di uno staff di supporto all’organo di amministrazione, nelle more dell’espletamento dei concorsi. Nel dettaglio: un dirigente tecnico ingegnere idraulico, un dirigente amministrativo-contabile; un ingegnere con competenze nella progettazione di impianti fotovoltaici; un responsabile del servizio per sistemi “informativi aziendali”; un responsabile del servizio “procedure e appalti”; un responsabile del servizio “contabilità analitica e controllo costi”. L’auspicio critico del nostro giornale a questo punto delle cose è che possano essere riconfermati dalla nuova selezione gli stessi dirigenti che nel frattempo hanno firmato in questi mesi tutti gli atti derivanti dalla responsabilità del loro incarico dirigenziale. Diversamente, si aprirebbero scenari valutativi di legittimità sugli atti adottati di cui qualcuno dovrà rispondere.