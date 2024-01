Iblea Acque, presidente consiglio Ispica chiede dimissioni Poidomani

Ispica - Il Presidente del Consiglio Comunale, Titta Genovese "dopo essere venuto a conoscenza di selezioni pubbliche non trasparenti, condividendo quanto già fatto da altri consiglieri comunali, chiede le dimissioni dell'Amministratore di Iblea Acque SpA, società partecipata da tutti i comuni iblei".

Dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Ispica: ”Questo evento ha suscitato preoccupazioni e interrogativi sulla gestione dell'acqua potabile in provincia e solleva la questione della trasparenza e dell'equità delle selezioni pubbliche. Le selezioni pubbliche sono un processo fondamentale per garantire l'assunzione di professionisti qualificati ed esperti in ogni campo. Nel caso di Iblea Acque, sembra che queste selezioni abbiano mancato di garantire un processo aperto e trasparente. Questi fatti sollevano seri dubbi sulla legalità e l'integrità del processo decisionale".