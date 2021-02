Da carabiniera a suora, la storia di Ilenia

Caltanissetta - Chiamatela Suor Micaela, ma il suo nome è Ilenia Siciliani, oggi suora delle Missionarie della divina rivelazione, già carabiniera a Caltanissetta.

Suor Micaela, 28 anni, originaria di Roccasecca, in provincia di Frosinone, per ora è a Roma ma pronta a ritornare in Sicilia per le missioni di evangelizzazione della comunità, non appena le misure anti-Covid lo permetteranno. Lo scorso 22 gennaio la sua vestizione. Poco più di due anni fa Ilenia, dopo un viaggio a Medjugorje, decise di lasciare la divisa per indossare l'abito verde delle missionarie della Divina Rivelazione, ordine fondato dalla siciliana Madre Prisca.

E’ in quel luogo dove tanti hanno conosciuto un’improvvisa conversione che Ilenia decise di lasciare la divisa dell’Arma per la tunica delle Missionarie della Divina rivelazione. Ilenia è una ragazza solare, amante dello sport, appassionata della maratona e delle moto. Ma è anche una giovane timida e riservata.

La “svolta” risale all’agosto 2018, quando Ilenia si recò a Medjugorie, in Bosnia Erzegovina, dove incontra alcune missionarie della Divina Rivelazione, l’ordine fondata da Madre Prisca, nata in Sicilia ma vissuta fino a 18 anni in Africa, a Bengasi, e rientrata nel 1941 come profuga in Italia, dove è morta ventuno anni fa dopo avere svolto un’intensa opera di apostolato. L’incontro con le suore dall’abito verde e la vocazione che già stava maturando in lei la spingono così a lasciare l’Arma per intraprendere il nuovo cammino spirituale. Che ora è compiuto.