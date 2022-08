Iginio Massari, il pasticcere più famoso d’Italia compie 80 anni

Brescia- Oggi, lunedì 29 agosto 2022 il bresciano Iginio Massari, re indiscusso della pasticceria, spegne le sue prime ottanta candeline.

Il pasticcere più famoso d'Italia è appena rientrato da Venezia, dalle nozze di Federica Pellegrini, festeggia il compleanno e subito "gli tocca" occuparsi di un'altra festa: la sua. Compie oggi i suoi primi 80 anni Iginio Massari, il più famoso pasticcere d'Italia.

Iginio Massari il pasticcere più famoso d’Italia che di certo non ha bisogno di presentazioni, ha fatto le ore piccole: è stato alle nozze da favola di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ma non solo come ospite.



Per un matrimonio d'eccezione come quello della divina Federica Pellegrini e Matteo Giunta la maxi torta infatti è stata firmata del grande maestro Iginio Massari !

"Fino a oggi ho vissuto come un ragazzino, da domani inizio a vivere come un ragazzo ". Così il maestro dei dolci ha scherzato sul suo compleanno sulla sua pagina Instagram, dove ha postato una foto sorridente, che in poche ora ha ricevuto una valanga di like e commenti.

Massari è nato a Brescia il 29 agosto del 1942 da una mamma cuoca in un ristorante e il padre direttore della mensa del suo posto di lavoro. Dopo la formazione in Svizzera, sotto la guida el maestro Claude Gerber, inizia a lavorare a Brescia nella pasticceria Camera e nel 1971 apre la mitica pasticceria Veneto in via Salvo D’ Acquisto, ancora oggi uno dei punti di riferimento italiani, e non solo, dell'arte della pasticceria, e della quale ha aperto negli anni altre quattro sedi a Milano, Torino, Firenze e Verona.