Il 4 febbraio Pozzallo è rimasta senza guardia medica

Pozzallo - "Nella giornata di domenica 4 febbraio una Città di quasi 20.000 abitanti, Pozzallo, non ha avuto il servizio di guardia medica".

A scriverlo è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

"Un’assenza gravissima, pericolosa ed allarmante che ha creato problemi enormi. Ma non basta, anche nel PTE nelle ore notturne non era presente nessuna unità medica. E’ noto a tutti che gli ambulatori dei medici di base nei giorni festivi sono chiusi e l’unico presidio sanitario che prevede la presenza di un medico è quello della Guardia Medica. Da decenni non era mai accaduto nulla di simile. E’ sicuramente un’interruzione di pubblico servizio incomprensibile che ha messo a rischio il diritto alla salute di migliaia di cittadini".