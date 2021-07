Il bambino senza gambe che ha imparato a camminare 3 volte

Messina - Andrea è un bimbo messinese di 9 anni nato con una malformazione congenita chiamata “Emimelia fibulare bilaterale”, per cui ha dovuto subire due diverse amputazioni alle gambe. “Ha imparato a camminare 3 volte nella sua vita” racconta sui social la mamma, Maria Serafini, per abbattere i pregiudizi verso la disabilità e donare una speranza a chi ha vissuto e sta vivendo una storia come la sua.

"Abbiamo saputo della patologia durante l'ecografia morfologica - ha raccontato alcuni giorni fa Fanpage -, era di 21 settimane e quando i medici ci hanno informato della malformazione ci siamo subito informati. Abbiamo capito che le difficoltà ci sarebbero state, e pure pesanti, però si sarebbero potute superare. È sempre stato tranquillo, sereno e basta, siamo andati avanti”. Il figlio, sempre sorridente, non si è mai lamentato della sorte avversa: “Le protesi sono fondamentali, da quando ha subito la seconda amputazione ha iniziato a correre, gli auguro di non arrendersi mai". Se ce l’ha fatta Andrea può rialzarsi chiunque, è il messaggio di Maria.