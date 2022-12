Il bonus psicologo diventa permanente e sale a 1.500 euro: come richiederlo

Il bonus psicologo diventa permanente e sale a 1.500 euro: come funziona e come richiederlo

Il bonus psicologo viene confermato anche per il 2023. Non solo, ma viene reso permanente anche per gli anni dal 2024 in poi, e la cifra massima che si può ricevere passa da 600 a 1500 euro.

Il bonus psicologo cambia forma grazie all’emendamento voluto dal PD approvato in commissione Bilancio della Camera, in merito alla misura nata lo scorso anno con il precedente decreto “Milleproroghe”: sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2023, che salgono a 8 milioni di euro per il 2024.

Filippo Sensi, ex parlamentare del Pd e promotore della misura, ha esultato: "Il bonus psicologo è, di fatto, diventato un fondo che resterà negli anni. Va rimpinguato adeguatamente, ma primo passo importante". Il bonus era nato con il decreto Milleproroghe alla fine del 2021, e permetteva di richiedere da 200 a 600 euro per sostenere le spese di assistenza psicologica.

Scopriamo le novità del bonus psicologo, come funziona e chi potrà richiederlo.

· Cos’è il bonus psicologo, che diventa permanente

· I requisiti per richiederlo

· Come richiedere il bonus psicologo

· Come si riceve il bonus

Cos’è il bonus psicologo, che diventa permanente

Il bonus psicologo è il nome con cui viene comunemente chiamato il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” ed è, come riporta il sito dell’Inps, “una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”. È possibile usufruire del bonus facendone richiesta sul sito dell’Inps, per pagare le sedute presso degli specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi.

I requisiti per richiederlo

Sono previsti solo due requisiti fondamentali per poter richiedere il bonus psicologo, ovvero essere residenti in Italia e avere un ISEE non superiore a 50mila euro. Il bonus è rivolto a coloro che necessitano di un percorso di psicoterapia ma, considerati i costi ingenti – è stato calcolato un prezzo medio per seduta che si aggira sui 50 euro, che spesso arrivano anche a più del doppio – non ci si sono ancora sottoposti.

Come richiedere il bonus psicologo

Il governo deve ancora comunicare le date precise di inizio e fine per fare richiesta del bonus psicologo nel 2023, ma la procedura dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata. Per fare domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” bisognerà recarsi sul sito dell’Inps nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia”, raggiungibile a partire dalla home page seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Sarà necessario poi accedere tramite SPID (almeno di II livello), Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Come si riceve il bonus

Al termine della presentazione delle domande viene redatta una graduatoria regionale per l’assegnazione del beneficio, considerando i fondi a disposizione. L’ordine viene stabilito in base all’ISEE e, a parità di cifre, sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il contributo viene riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente, e dovrebbe variare a seconda della fascia ISEE di appartenenza: più l’ISEE sarà basso, maggiore sarà il contributo, che non dovrebbe comunque superare la cifra di 50 euro per ogni seduta. Potrebbe rimanere invariata anche la modalità di utilizzo, che prevede 180 giorni di tempo dal momento dell’erogazione per fare uso del bonus: superato quel limite, il beneficio viene annu