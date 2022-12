Il buccellato siciliano, eletto da Coldiretti come il dolce di Natale

Il buccellato siciliano è il dolce di Natale siciliano per eccellenza, accanto ai panettoni tradizionali e al torrone, c’è lui, il biscotto ripieno di fichi. La Coldiretti, lo ha scelto come ricetta tipica dell'Isola per il Natale. Questo dolce biscotto, infatti, si aggiudica il primo posto nell'analisi "Il Natale nel piatto" presentata da Coldiretti Sicilia in occasione dell'Assemblea nazionale in corso a Roma, con i nuovi trend 2019 sui cesti enogastronomici.

I buccellati, sono dolci a base di pasta frolla con un ripieno a base di fichi secchi, principalmente. Ma ne esistono di vario tipo, forma e ripieno, a seconda delle varie zone della Sicilia dove viene preparato.

Esiste il buccellato a forma circolare, a “ciambella” e quello più piccolo dalla forma allungata. Vi sono quelli semplici con un po' di zucchero a velo e quelli decorati con glassa e zuccherini colorati. E anche riguardo al ripieno, vi sono quelli ripieni di fichi secchi ma anche i buccellati con ripieno di mandorle, marmellata e cioccolato.

Le tavole natalizie di tutta la Sicilia si vestono a festa con i dolci della tradizione. L'Isola è ricca di piatti attorno a cui si riuniscono le famiglie. Da non dimenticare, infatti, il torrone realizzato solo con zucchero e frutta secca come il pistacchio ol a “cubbaita” o “giggiulena”, il torrone di sesamo e miele. E ancora, i mustazzoli catanesi a base di vino cotto, frutta secca, cannella e arancia, i mucatoli o nucatoli ragusani, anche questi a base di mandorle, miele, cotognata e altri prodotti.

La varietà della produzione dolciaria dell'Isola caratterizza le singole province ma spesso si tratta solo di piccole varianti di uno stesso prodotto, di cui cambia solamente il nome e non gli ingredienti di base.

Il buccellato: le origini

Il buccellato in realtà non si chiama così. O meglio, non il dolce tipico che noi tutti, conosciamo come buccellato. A svelarlo è lo storico Gaetano Basile, che ne parla anche nel suo Dizionario sentimentale della parlata siciliana. «In realtà - spiega - il buccellato è una ricetta della Toscana, di Lucca, ed è un dolce medievale ricco di zucchero a velo. Il nostro si chiama Cucciddato o Gucciddato, che significa ciambellato».

Ma le differenze con il dolce toscano non si fermano qui: «Il nostro - continua Basile - è un dolce che viene dal mondo latino, infatti è fatto con il miele, che come sappiamo è stato "inventato" prima dello zucchero. Quello di Lucca è un dolce medievale, ideato dopo quello nostro. Perché allora noi lo chiamiamo così? Questo non lo sappiamo, qualcuno che arrivava dal Nord lo avrà voluto ribattezzare così».