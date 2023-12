Il caciocavallo panettone? Esiste! lo hanno inventato

Fisciano, Salerno - Dopo la prima mozzarella antiossidante alla curcuma e la prima mozzarella di Cammella al mondo, nasce il primo Caciocavallo al gusto Panettone, firmato Petrone Group. L’azienda con sede a Fisciano, detiene il brevetto di Innovative Enrichment Milk (IEM): un dispositivo che coniuga efficienza e sostenibilità, per migliorare i processi di omogeneizzazione e pastorizzazione guidati dalla IA che analizza i parametri del latte e ottimizza l’arricchimento. Da questo processo nasce anche il Cacettone che unisce il gusto del ben noto Caciocavallo a quello del dolce delle feste per eccellenza: il Panettone. Uvetta e aromi fruttati si uniscono al latte per dar vita ad un gusto sorprendente.

“Il sapore varia in base alla stagionatura. Quindi il Caciettone stagionato 2/3 mesi avrà un gusto molto fresco e inebriante grazie alla combinazione della mandorla fior d’arancio e uvetta; mentre in quello stagionato più di 1 anno, avremo la piccantezza del formaggio (acquisita appunto nella lunga stagionatura) in contrasto con le note di dolcezza dell’uvetta e dei profumi del panettone! Un tripudio per il palato insomma!”, spiega Petrone.

Petrone Group oltre al Caciocavallo gusto Panettone, ha già sperimentato la produzione del Caciocavallo al licopene (estratto dal pomodoro), alla carota viola, anch’essa ricca di vitamine minerali e antiossidanti, all’albicocca del Vesuvio per un gusto fruttato e delicato. C’è anche il Caciocavallo al caffè espresso napoletano per un gusto deciso, quello ai limoni della Costa d’Amalfi per un profumo davvero unico e al nero di seppia di Cetara per un connubio tra terra e mare davvero eccezionale.