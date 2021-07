Il caldo insopportabile nell'ambulatorio Asp di Ragusa

Ragusa - In giorni torridi ad afosi come quelli che stiamo vivendo, all’interno dei locali negli ambulatori dell’Asp di Ragusa, in via Licitra n.11, si raggiungono temperature che superano i 40 gradi. Due giorni fa alcune donne in gravidanza, in attesa di visite programmate, hanno accusato dei malori a causa del gran caldo. Il problema è ben noto alla dirigenza della Asp di Ragusa, ma nonostante i solleciti e le tante promesse, chi di dovere non ha provveduto a sanare questa emergenza”.

La denuncia al nostro giornale in una nota diffusa da alcuni utenti.

“Situazione insostenibile - si legge-. Anche il personale in servizio è allo stremo, costretti a lavorare con queste temperature afose e senza alcun condizionatore, oltre al fatto di dovere gestire le lamentele dell’utenza. Abbiamo segnalato agli uffici preposti la situazione. Sono allo stremo da giorni. Le attività stanno subendo ritardi e le lamentele non si contano più. Sollecitiamo nuovamente la direzione della Asp di risolvere il problema al fine di evitare possibili e spiacevoli ripercussioni sui dipendenti e gli utenti”.