Il cane Pippo star di Donnalucata. Storie di accoglienza e socialità

Scicli - E' apparso su La Sicilia di oggi, a pagina XX, un pezzo a firma di Franca Antoci, sul Pippo's club di Donnalucata, la veranda sul lungomare dove il cagnolino Pippo, e il suo padrone, accolgono i viandanti offrendo riparo dalla calura e riflessioni sulla vita. "Un po' di Cuba, un pizzico di Grecia e Pippo. La veranda dell'accoglienza è a Donnalucata", scrive il quotidiano catanese.

"La faccia più nascosta e più bella della Sicilia", sottotitola il giornale, che racconta come lì si ritrovino "amici di strada, amici per caso o d'infanzia, esattamente come quelli che Leandro accoglie con un sorriso, un aperitivo e il manometro per misurare la pressione".

"La lunga coda di Pippo, taglia piccola e cuore grande, è in continuo movimento mentre attraversa il lungomare senza guinzaglio". E così, il cagnolino diventa anche oggetto dei temi dei bambini della scuola elementare dell'istituto comprensivo Elio Vittorini. Titolo del tema? "Descrivi Pippo!".