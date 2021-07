Il Cannolo dell'estate è caldo. E fresco

Ragusa - Una delle domande più frequenti che fanno ai pasticceri di Cannolia è: perché caldo? Cosa vuol dire cannolo caldo? Le pasticcerie, in generale, non producono i cannoli che vendono. La maggior parte di loro (oltre il 95%) acquistano una cialda lavorata e fritta industrialmente e poi si limitano alla sola farcitura.

L’originalità del cannolo non è questa. Come per tutti i fritti, il cannolo è più buono se mangiato appena cucinato, esattamente come per le patatine o altre fritture. Cannolia nasce con questo fine: far gustare il vero cannolo siciliano! Cucinato al momento, farcito al momento e gustato al momento! La parte più importante del cannolo è la cialda, pertanto se si vuole mangiare un prodotto unico e originale non ci si può accontentare di un prodotto industriale…

In ogni bottega Cannolia, il laboratorio è a vista perché - dicono i pasticceri - "non abbiamo segreti. Cuciniamo il cannolo in 3 minuti e davanti ai tuoi occhi per regalarti la migliore esperienza gustativa della tua vita. Infatti, dopo aver assaggiato una cialda appena fatta non riuscirai più a mangiare le altre, non solo per la bontà ma anche per ciò che ti si presenterà davanti agli occhi: una farcitura di crema o ricotta un dito oltre il bordo".

Un’esperienza completa difficile da dimenticare. Le botteghe Cannolia sono a Scicli in Via San Bartolomeo, 10 e a Marina di Ragusa in Via A. Vespucci, 6.