Il carrubo, pianta sempreverde dal cuore d'oro. VIDEO

Scicli - E’ stata sempre una pianta generosa sin dalle sue origini. Conosciuto ed apprezzato nel territorio Ibleo, il carrubo costituisce una delle essenze arboree principali della così detta macchia mediterranea. Il frutto è stato da secoli impiegato quale fonte nutrizionale per gli animali da allevamento, ma anche durante vicissitudini particolari è stato di grande aiuto nell’alimentazione umana. Le piante in passato venivano allevate soprattutto in coltura sparsa nei terreni per far posto alla coltura principale costituita dal grano, a volte le troviamo anche in terreni marginali e rocciosi, a significato di grande adattabilità. Da più di un decennio, grazie all’innovazione tecnologica sempre più spinta e alla ricerca più accurata, il carrubo è stato riscoperto per le particolari proprietà terapeutiche e nutrizionali del frutto e per l’utilizzo dei semi nell’industria alimentare.

Questo ha portato ad una maggiore richiesta di prodotto e quindi di conseguenza una maggiore attenzione da parte dei produttori tradotta in nuovi impianti di carrubeti in coltura specializzata (180-200 piante/ha). Certamente apprezzabile ma non sufficiente. Infatti da una stima di qualche anno fa si è dedotto che nel ragusano la superficie coltivata e la relativa produzione ottenuta, ogni anno copre circa il 60% della richiesta di mercato.

Occorre, sempre secondo stime, aumentare la superficie in coltura specializzata di parecchie centinaia di ettari (ha) per far fronte alla domanda, ultimamente sempre più in espansione. Questo ci fa capire come negli ultimi tempi abbiamo trascurato l’economia del carrubo, forse poco visibile, ed ora con i prezzi sempre in aumento non sappiamo come arginare il difetto. Sicuramente in passato sono stati fatti parecchi espianti di carrubeti, mentre oggi si constata la presenza di molti terreni incolti che potrebbero essere interessati ad una nuova carrubi coltura.

Considerato che la pianta diventa economicamente produttiva dopo circa 15-20 anni, si comprende come e perché bisogna investire in questa coltivazione arborea da reddito. Lo scorso anno la produzione ottenuta solo in territorio sciclitano si è aggirata sulle 5000 tonnellate di prodotto venduto. Quest’anno si pensa che la produzione sarà inferiore, sicuramente legata, anche per il carrubo, a problemi ambientali fuori dai limiti di tolleranza della specie.