Il castello di Modica avvolto dalla nebbia, che spettacolo!

Modica - Pubblichiamo una foto scattate dal signor Gaetano Di Rosa, questa mattina, dal balcone di casa sua, con uno smartphone, a Modica Alta. Si intravede il castello venir fuori da una fitta coltre di nebbia come fosse un lago. "A mio parere, luce, inquadratura, taglio ed orizzonte sono perfetti. Per essere scatti fatti da un 77enne che per guardare il cellulare usa gli occhiali... io gli darei un 10 pieno...", ci scrive il figlio Alberto. E come dargli torto.