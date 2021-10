Il Cirneco dell'Etna, cane millenario

Il cirneco dell'Etna è presente in Sicilia da almeno tre millenni, gli archeologi hanno scoperto le sue tracce in ritrovamenti fossili, numismatici e letterari.

Lungo il corso del Simeto, attorno al 1960 era stato ritrovato lo scheletro di un cane, risalente all'incirca al 1400 avanti Cristo, con la testa molto somigliante al tipo Cirneco.

Altre tre scheletri balzano fuori dalla Necropoli del Fusco a Siracusa, e nei mosaici della Villa del Casale, è raffigurata una muta di cirnechi mentre sbrana Atteone. Ma il Cirneco è soprattutto rappresentato su monete con la Dicracma di Segesta, che circolano in Sicilia tra il V e il III secolo avanti Cristo.

Insomma, non esiste un altro animale che possa vantare un simile "pedigree" archeologico. Per i suoi estimatori, si tratta di una razza nobile, elegante, fedele, un cane da caccia abituato a vivere vicino all'uomo. Nei mesi scorsi la Regione ha decretato il suo inserimento nel registro delle eredità immateriali della Sicilia.