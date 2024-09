Il cliente paga 400 euro anziché 40, ristoratore lo cerca su Fb

Comacchio, Ferrara - Un errore di battitura sul pos che è costato caro al cliente: anziché 40 euro, ha pagato 400, ma senza accorgersene. Una svista da parte del ristoratore, che ora si rivolge a lui su Facebook per ritrovarlo e restituirgli la somma che gli deve. Accade sui Lidi Ferraresi e il protagonista della vicenda è Marco Rainieri, ristoratore e titolare del ristorante "I sapori del Marchese" a Lido Pomposa.

Rainieri, sul suo profilo Facebook, scrive: «Il giorno 29 agosto un cliente del locale, per errore del sistema ha pagato di più del dovuto con carta di credito, non potendo risalire chi possa essere spero che sia uno che segue il mio profilo, affinché possa restituire i soldi in più che non mi sono dovuti. Il conto risale come dicevo a giovedì a pranzo 29 agosto alle ore 14.25. Grazie, Marco». A dare per prima la notizia è stato il quotidiano La Nuova Ferrara, che Rainieri ringrazia per l'aiuto. «Appena me ne sono accorto ho pensato di dover fare qualcosa - spiega - non voglio dare l'impressione di essermene approfittato. Ha mangiato all'ora di pranzo e ha pagato quel conto. Il pos? Ho chiesto alla banca se si poteva risalire all'identità del signore, ma mi è stato detto no: questione di privacy. Allora ho deciso di agire attraverso i social».

Com'è stato possibile che il cliente abbia pagato 400 anziché 40 senza accorgersene? Non è un'eresia: spesso quando si paga con il pos può capitare di non essere attenti alla cifra sul display o sullo scontrino, perché si dà fiducia al ristoratore, che quasi mai sbaglia (si spera). Aggiungiamo che all'estero, in primis negli Stati Uniti, le modalità di pagamento sono completamente diverse dalle nostre: negli Usa ad esempio si lascia la carta di credito al cameriere, che prima preautorizza un pagamento sul pos, e poi addebita la cifra definitiva sulla nostra carta solo quando si compila lo scontrino specificando la cifra da lasciare come mancia. Quindi, se il cliente fosse straniero, non sarebbe una sorpresa il fatto che non abbia controllato la cifra sul pos o sulla ricevuta del pos (che magari non ha nemmeno ritirato). Per fortuna ci sono ristoratori onesti, come Rainieri, che si accorgono dell'errore e sono disposti a riparare: in quanti avrebbero fatto finta di niente?