Il Commissario Montalbano chiude con 9 milioni di telespettatori

Ancora un record per Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film Il metodo Catalanotti, l'ultimo della fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

A seguire il fortunato film tv prodotto da Palomar con Rai fiction, con la regia di Luca Zingaretti e Greta Scarano 9 milioni 16 mila telespettatori con il 38.4% di share.

Su Canale5 Titanic ha incollato davanti al video 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Colette ha interessato 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba ha raccolto 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady ha registrato 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Rocky Balboa è seguito da 330.000 spettatori con l’1.4%.