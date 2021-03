Il Commissario Montalbano: Sono stanco

Il commissario Montalbano è stanco. Ma forse è solo innamorato, e vuole stare con la sua nuova fiamma. Andrà in onda lunedì 8 marzo alle 21,15 l'ultimo episodio della fiction televisiva, e Ragusanews vi propone i due trailer.

Parlando del film, Luca Zingaretti ha detto che ci sono tutti i temi cari a Camilleri: "L'amore, che muove il mondo, il sesso, le corna, ma anche il teatro con l'eterno dilemma pirandelliano dello sdoppiamento dell'io e se sia più vera la realtà o la fantasia, la vecchiaia e il suo eterno tentativo di ghermire la giovinezza, la tragedia e il tragediare proprio della cultura siciliana. Ma la più grande delle novità è la perdita di controllo del commissario travolto dalla passione per una giovane collega. Salvo ci aveva abituato a pochi ma saldissimi punti fermi: l'amore per il suo lavoro, la devozione per Livia, l'imprescindibile attaccamento alla sua terra. Ebbene: qui viene messo tutto in discussione". Un cambio di marcia che ha portato verso nuovi lidi: "Per raccontare tutto questo occorreva un salto, bisognava marcare la differenza, trovare un dolore nuovo, un coraggio disperato. Penso di poter dire che ci siamo riusciti e di aver fatto, tutti quanti insieme, un gran bel lavoro".