Il Comune di Avola entra nel Sud-Est

Avola - Avola entra ufficialmente nel Distretto Sud Est della Sicilia. Questo traguardo, frutto di un lungo percorso di impegno e lavoro condiviso, segna una nuova e significativa opportunità di sviluppo per la comunità. “Un importante traguardo - sottolinea soddisfatta il sindaco Rossana Cannata, che ringrazia Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci e i Comuni del Distretto per l’accoglienza riservata - che ho fortemente sostenuto e raggiunto con una serie di iniziative, report e documentazione a supporto dell’inserimento, rappresenta un grande passo avanti e una nuova opportunità per lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra comunità”.

L’ingresso di Avola nel Distretto Sud Est è un evento di grande rilevanza per la città, che entra a far parte di un progetto strategico di marketing territoriale volto a valorizzare le eccellenze locali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari. Questo consentirà di attrarre nuovi investimenti, visitatori e opportunità di sviluppo, contribuendo alla crescita delle imprese e dell’economia cittadina. “La fiducia dimostra la forza della cooperazione tra le comunità locali e la capacità di fare rete per valorizzare le risorse del nostro splendido territorio - aggiunge il sindaco - Il Sud Est della Sicilia è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni e sono certa che con la mia amministrazione intraprenderemo un lavoro sinergico all’interno del Distretto che sarà fondamentale per rafforzare la nostra identità territoriale e per attrarre sempre più visitatori, investimenti e opportunità”.

A supporto di questa visione, Paolo Patané, direttore del Distretto Sud Est della Sicilia, ha sottolineato come l’ingresso di Avola arricchisca "la capacità del Distretto di rappresentare lo straordinario patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Sud Est. Era giunto il momento di accogliere un Comune importante che, in questi anni, ha consolidato brillantemente la sua vocazione turistica.” L’ingresso di Avola nel Distretto segna dunque un nuovo capitolo nella crescita e promozione del Sud Est siciliano, con una visione condivisa e orientata al benessere delle comunità locali. Il sindaco Cannata, assieme alla sua amministrazione, si è detta pronta ad affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazione, contribuendo attivamente al rafforzamento del territorio in rete con le altre città.