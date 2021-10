Il Comune di Ragusa immette 300 monopattini a noleggio, poveri noi

Ragusa - La notizia è da far tremare i polsi. In un momento in cui in Italia si discute della pericolosità dei monopattini, del loro uso sfrenato, ovvero senza freni, da parte di giovani e meno giovani, il Comune di Ragusa annuncia la trionfale notizia: 300 monopattini in sharing saranno messi a disposizione nelle aree pubbliche di Marina di Ragusa, Ragusa Centro ed Ibla. Si tratta di monopattini elettrici in modalità station-based collocati in 25 aree, 12 monopattini per area.

Il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing è gestito da BIT Mobility, un’azienda veronese che ha infatti messo a disposizione del Comune 300 monopattini elettrici che saranno distribuiti nel territorio e noleggiabili a tariffe variabili.

Purtroppo i monopattini elettrici vengono usati sempre più come moto che non rispettano il codice della strada, andando contromano, mutuando la libertà del pedone, e la velocità dei mezzi a motore. Che Dio la mandi buona ai ragusani.