Il Comune di Ragusa: non abbiamo chiuso nessuna casa di riposo

Ragusa - L’Amministrazione comunale di Ragusa ha smentito la notizia riportata da alcuni organi informazione circa il provvedimento che il Comune di Ragusa avrebbe emesso riguardante la chiusura di una casa di riposo per anziani che non avrebbe rispettato i requisiti minimi organizzativi e l’omessa attuazione di protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19. "La vicenda riportata dalla stampa non riguarda infatti alcuna casa di riposo per anziani della nostra città", precisano dal Comune. La notizia era stata battuta stamani da diverse agenzie di stampa nazionali, stamani, di buon mattino.

