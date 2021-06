Il consigliere di destra: «I comunisti mangiano i bambini». VIDEO

Mazara del Vallo, Trapani - Il consigliere comunale di destra di Mazara del Vallo, Pietro Marino, ha espresso le sue idee in un intervento durante una seduta del consiglio diventato virale: «I comunisti mangiano i bambini. Non andiamo lontano: in Corea del Nord “Cin Cin Pin” fucila chi alza il braccio sbagliato. Voi che leggete i libri, la storia ci insegna come migliorare, non per mettere i vostri. Quando ci saremo noi vi spazzeremo via».

“I comunisti mangiano i bambini e bisogna avere rispetto per tutte le ideologie, quando ci saremo noi vi spazzeremo”: ha detto come parere contrario all’approvazione di una mozione che andrebbe a sostituire i nomi di alcune strade a Mazara del Vallo. “La preoccupazione vostra è togliere qualche fascista e mettere qualche comunista? Ricordo a tutti che i comunisti non sono meglio dei fascisti. Loro sono quelli che si mangiano i bambini, mica ci siamo dimenticati. Bisogna avere rispetto per la storia e le ideologie. Voi che leggete libri, la storia ci serve a giudicare e e migliorare non per togliere e mettere vostri, quando ci saremo noi (fascisti) vi spazzeremo”.

Pietro Marino, classe 1970, che fa parte del gruppo VIA: Movimento che fa riferimento all'ex deputato Nino Papania. Marino vuole mantenere intatto il regolamento che permette l'intitolazione a leader fascisti delle vie del Comune spiegando che in Corea del Nord c'è "Cin cin pin" che "fucila chi sbaglia ad alzare il braccio".