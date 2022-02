Il consumo della quinta gamma, il pronto in tavola, a scuola all'Agrario

Modica - Il consumo crescente dei prodotti di quarta e quinta gamma, cosiddetti piatti pronti a tavola, ha recentemente avvicinato i ragazzi dell’Agrario di Modica ad approfondire le conoscenze relative a questo settore dell’agroalimentare.

Per comprendere meglio i particolari e le dinamiche di sviluppo del settore innovativo, gli studenti hanno invitato il proprietario dell’azienda di trasformazione di prodotti di quinta gamma, presente sul territorio modicano e conosciuta come “La Legumeria“. L’imprenditore Salvatore Cassarino, intervenendo all’incontro con gli studenti ha spiegato le origini della sua azienda, prima di produzione di leguminose, poi passata alla trasformazione a seguito di un mercato legato sempre più al consumo di prodotti pronti.

La Legumeria, come dice lo stesso Cassarino, è nata molti anni fa a Modica come prolungamento dell’attività agrituristica “Il Melograno“ per soddisfare un consumo moderno legato alle tradizioni contadine del gusto ma anche al poco tempo riservato dalle famiglie alla preparazione in cucina. Col passare degli anni l’azienda ha avuto modo di allargare la gamma dei prodotti studiando diverse combinazioni alimentari molto gradite da un mercato sempre in espansione. Una esperienza significativa che dimostra come l’agroalimentare dei prodotti trasformati possa aumentare il reddito di impresa, consentendo all’imprenditore di rimanere sul proprio territorio.

Un incontro molto cordiale dove i ragazzi, per lo più provenienti da aziende agricole, hanno appreso molte conoscenze e soprattutto compreso come da un’agricoltura tradizionale possa venir fuori, con una attenta analisi di mercato, un contenuto di attività e di prospettive molto interessanti che generano imprenditorialità, mercato e occupazione.