Il coro Mariele Ventre di Ragusa va da Papa Francesco

Ragusa - Sabato 19 marzo 2022, il Coro Mariele Ventre di Ragusa, si recherà in Vaticano in udienza da Papa Francesco e canterà insieme ad altri 1300 bambini.

Il Coro Mariele Ventre di Ragusa si sta preparando da qualche mese per un evento molto particolare: la celebrazione dei primi 10 anni di attività di Papa Francesco.

Il 19 marzo, infatti i piccoli coristi uniranno la propria voce a quella di altri 1300 bambini di 50 cori diversi provenienti da tutta Italia e dall' estero e appartenenti alla grande famiglia della Galassia dell'Antoniano di Bologna, in Aula Paolo VI a Roma, durante l' udienza del Santo Padre.

Il Coro Mariele Ventre di Ragusa è nato nel gennaio 2001per offrire ai bambini un repertorio di musica leggera per l'infanzia, è diretto da Giovanna Guastella e fa parte dal 2001 dei cori della Galassia.

La Galassia, nata per volere di Padre Berardo Rossi, il 4 marzo 2001, è una rete di 65 cori di voci bianche d' Italia e del mondo, che si riconoscono nel lavoro educativo ed artistico del Coro dell' Antoniano di Bologna, utilizzano il repertorio musicale dello Zecchino d' Oro e diffondono attivamente lo spirito e i progetti di solidarietà di Antoniano Onlus.

Sabato 19 marzo i cori parteciperanno all' Udienza di Papa Francesco, canteranno insieme al Piccolo Coro Mariele Ventre dell' Antoniano di Bologna canzoni che riprendono temi importanti, specie in questo difficile periodo storico, quali la pace, l' ambiente, la fraternità. Seguirà alle 17.00 la S. Messa di San Giuseppe, presso la Basilica di San Pietro e domenica 20 marzo tutti i cori parteciperanno all' Angelus in Piazza San Pietro.