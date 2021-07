Il corridoio

Scicli - C'è un corridoio a Sampieri che fa nascere nuove vite. E' quello che il WWF sta monitorando in attesa della schiusa delle uova delle tartarughe caretta caretta.

Il gruppo di monitoraggio delle tartarughe marine Caretta Caretta della Sicilia sud orientale in giugno ha comunicato il rinvenimento del secondo nido italiano censito in questa stagione, il primo del Ragusano.

La spiaggia interessata è quella di Sampieri. Sono stati dei volontari impegnati nelle attività di "passeggiata di monitoraggio mattutino" a riconoscere le tracce. Il nido di Caretta Caretta, è stato messo in sicurezza e recintato con l'aiuto del volontari del WWF. Purtroppo, quando avviene la schiusa, la probabilità che le tartarughine non trovino il mare è elevata. Per questo motivo, il WWF ha creato un corridoio che permetta a tutte le tartarughe, appena nate, di raggiungere il mare.