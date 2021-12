Il Covid atterra Ryanair: le ripercussioni per l’aeroporto di Comiso

Comiso – L’aeroporto civile “Pio La Torre” conferma oggi sui propri canali social le anticipazioni fornite ieri da Ragusanews, riguardo la soppressione di centinaia di voli da parte di Ryanair in Sicilia e in tutta Europa. La decisione – assunta a causa del forte calo del traffico aereo, causato dall’aumento dei contagi e dalle restrizioni per i passeggeri – comporterà per ora la cancellazione di tutti i voli da e per Bari e Bergamo, mentre le rotazioni settimanali su Roma Fiumicino e Milano Malpensa saranno ridotte da 7 a 3. Questo dal 10 gennaio almeno fino al 31 gennaio, ma entro quella data - in base all’evoluzione dell’epidemia in Italia e in Europa - ci sarà un nuovo aggiornamento da parte della compagnia aerea low cost irlandese.