Il Covid ha stroncato don Raffaele Campailla

Ragusa - "Il cuore generoso e appassionato di don Raffaele Campailla ha cessato di battere. Il vescovo monsignor Carmelo Cuttitta, i confratelli sacerdoti, la comunità della Santissima Nunziata annunciano il ritorno alla Casa del Padre di don Raffaele. Aveva 47 anni ed era nato a Comiso. In questo momento l’intera comunità della Diocesi di Ragusa si stringe attorno ai familiari". Con queste parole il Vescovo di Ragusa e la Diocesi hanno annunciato oggi la scomparasa del giovane sacerdote colpito da Coronavirus nelle scorse settimane. Don Raffaele era stato mantenuto in vita in coma farmacologico nelle ultime due settimane. E' una delle più giovane vittime del Covid in provincia di Ragusa.

