Il Covid visto con gli occhi dei bambini delle elementari di Ragusa VIDEO

Ragusa – La pandemia raccontata dai bimbi delle scuole elementari e dell'infanzia: è l’iniziativa in corso in numerosi istituti della provincia. Nei video allegati vediamo, nell’ordine, le opere dei piccoli alunni: del plesso Bruno Munari della statale Mariele Ventre; dell’istituto Berlinguer; e del circolo didattico Piano Gesù di Modica. Conservateli, genitori: un domani questi disegni diventeranno testimonianze dell’epoca storica che sta attraversando l’umanità e forse varranno una fortuna. L’iniziativa si è svolta in molte altre scuole ragusane tra cui il Milani e il Giovanni Dantoni di Scicli, il Francesco Pappalardo a Vittoria, la Rogasi di Pozzallo, i piccolissimi del Pesciolino Rosso di Modica e il Vann’Antò, ancora a Ragusa.