Il delitto di Loris, filmati inediti giovedì sera in tv

Santa Croce Camerina - Giovedì 2 novembre in prima serata, alle 21.20, su Rai 2, Stefano Nazzi, autore di uno dei podcast di cronaca nera più ascoltati d'Italia, racconta il figlicidio di Loris Stival nel secondo appuntamento con "Delitti in famiglia", il nuovo ciclo di documentari che indaga il dramma degli omicidi commessi in ambito domestico, una piaga in Italia dove un omicidio su due è commesso all'interno della sfera familiare o affettiva.

Al centro della puntata la ricostruzione del delitto che il 29 novembre 2014 sconvolse Santa Croce Camerina, dove una madre, Veronica Panarello, uccise il proprio figlio, il piccolo Loris Andrea Stival. Nel documentario, Nazzi ripercorre meticolosamente tutte le fasi dell'indagine attraverso un resoconto oggettivo e basato rigorosamente sugli atti giudiziari e le testimonianze esclusive di familiari (tra cui l'intervista alla sorella di Veronica, Antonella Panarello), investigatori, avvocati, psichiatri e maestre.

Ad arricchire il racconto, materiali video inediti, come il filmato della Polizia con la ricostruzione della morte fatta da Veronica Panarello durante i sopralluoghi nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo del piccolo Loris e poi a casa, nella camera del figlio. Per la prima volta in esclusiva anche i video delle perizie psichiatriche del pool che ha incontrato la Panarello e il racconto dei tre esperti rispetto al profilo dell'accusata e al movente possibile: una ricostruzione accurata di una tragica vicenda con una madre che a distanza di nove anni non riesce ancora a confessare il movente dell'omicidio del piccolo Loris.

"Delitti in famiglia" è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Documentari.