Il docente più giovane d’Italia? E’ siciliano e insegna a Trento!

Licata - Diventare insegnante pochi mesi dopo essere stato uno studente. Il singolare primato spetta ad un siciliano che si può definire il più giovane insegnante d’Italia. Giovanni Cammilleri è un ex studente diplomato due anni fa al “Fermi” di Licata, già al secondo incarico di insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica nell’istituto “Alcide De Gasperi” di Borgo Valsugana e nell’istituto “Maria Curie” di Pergine Valsugana, in montagna, a Trento.

Appena diplomato e una volta conseguiti i 24 CFU necessari all’insegnamento, Giovanni si è inserito in provincia di Trento, dove ha iniziato a lavorare da subito. Con impegno e passione e spirito di sacrificio che lo portano a stare lontano dai suoi affetti e dalla sua terra, si è subito inserito nel contesto lavorativo, dando il suo contributo anche in termini di giovane età, di innovazione tecnologica e voglia di sperimentare.

Certo, non di rado gli è capitato che al termine della ricreazione, qualche collega insegnante che ancora non lo conosce, vista la giovanissima età, incontrandolo per le scale della scuola, lo invitasse a tornare in classe perché le lezioni riprendevano. Giovanni lavora, ma non ha smesso di studiare: con buoni risultati è già al secondo anno di Scienze Motorie e Sportive. Ora però la scuola si ferma per le vacanze di Natale e Giovanni, tra un paio di giorni, tornerà a Licata per abbracciare parenti e amici.